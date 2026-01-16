Unimed Leste Fluminense assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj - Divulgação

Publicado 16/01/2026 16:13 | Atualizado 16/01/2026 17:33

Rio - Por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Unimed Leste Fluminense passou a assumir cerca de 20 mil beneficiários da Unimed Ferj. A migração começou na segunda-feira (12) e altera o contrato de usuários residentes em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Rio Bonito, Itaboraí, Silva Jardim e Tanguá, áreas que já eram atendidas pela Leste Fluminense anteriormente.





Já os atendimentos administrativos e não assistenciais, como atualização de endereço, inclusão de dependentes, alterações cadastrais, emissão de segunda via de boletos e questões financeiras, continuam sendo realizados exclusivamente pelos canais da Unimed Ferj, incluindo o SAC (21) 3900-3400.



Para apoiar o período de transição, a Unimed Leste Fluminense também disponibilizou canais exclusivos de atendimento para beneficiários e prestadores. As informações estão disponíveis em: Com a mudança, os beneficiários oriundos da Unimed Ferj receberão uma nova carteira virtual da Unimed Leste Fluminense, identificada pelo número inicial 0017. O documento garante acesso integral aos serviços assistenciais, incluindo autorizações de procedimentos, consultas, tratamentos, exames e terapias. O cartão será disponibilizado por atualização automática no aplicativo Cliente Unimed.Já os atendimentos administrativos e não assistenciais, como atualização de endereço, inclusão de dependentes, alterações cadastrais, emissão de segunda via de boletos e questões financeiras, continuam sendo realizados exclusivamente pelos canais da Unimed Ferj, incluindo o SAC (21) 3900-3400.Para apoiar o período de transição, a Unimed Leste Fluminense também disponibilizou canais exclusivos de atendimento para beneficiários e prestadores. As informações estão disponíveis em: https://unimedlestefluminense.com.br/beneficiariosferj

Vale lembrar que no último dia 7, a Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj) optou por descredenciar da Unimed Ferj dezenas de hospitais e clínicas com os quais possui vínculo. A decisão, unânime, ocorreu durante uma assembleia geral.

Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.



À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

A Unimed Ferj passou a ser alvo de denúncias sobre falta de medicamentos e de assistência em agosto do ano passado. Naquele mês, diversos pacientes atendidos pela Oncoclínicas e por outras unidades foram transferidos para o recém-inaugurado Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, Zona Sul, após o descredenciamento da operadora.Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

Acordo entre Unimed Brasil e Ferj



Para viabilizar o retorno do atendimento, ficou estabelecido que a Unimed Ferj repassaria à Unimed do Brasil 93% do valor total arrecadado com o pagamento das mensalidades. Esse repasse será referente ao período de 1º de dezembro de 2025 a 30 de setembro de 2026. A partir de 1º de outubro do ano que vem, o percentual passará a ser de 90% do total arrecadado com as mensalidades.



De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.



No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:



- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano

- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários