Rio de Janeiro registrou 920 fuzis apreendidos em 2025 - Érica Martin/Agência O Dia

Rio de Janeiro registrou 920 fuzis apreendidos em 2025Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/01/2026 14:38

O estado do Rio de Janeiro alcançou, em 2025, a maior apreensão de fuzis já registrada desde o início da série histórica, em 2007. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), as polícias Civil e Militar retiraram de circulação 920 armas de longo alcance ao longo do ano — um aumento de 25,7% em relação a 2024 (732). Em média, duas armas desse tipo foram apreendidas por dia.

"O aumento da apreensão de fuzis e a redução dos crimes contra o patrimônio confirma a efetividade das estratégias de enfrentamento à criminalidade, com base em Inteligência, análise de dados e evidências, além da integração entre as corporações”, afirmou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.



Ao longo de 2025, as forças de segurança apreenderam 6.113 armas de fogo, o equivalente a mais de 16 por dia. No mesmo período, 42.295 pessoas foram presas em flagrante, média de 116 detenções diárias. Além disso, 17.406 veículos roubados foram recuperados e 25.831 registros de apreensão de drogas foram realizados — cerca de 70 por dia, o maior volume desde 2015.



Veja os indicadores:

Letalidade violenta: 340 mortes em dezembro de 2025, queda de 8,1% em relação a dezembro de 2024, quando houve 370 vítimas



Homicídio doloso: 271 mortes em dezembro de 2025. Queda de 11,7% em comparação ao mesmo período de 2024



Recuperação de veículos: 17.406



Armas apreendidas: 6.113 apreensões, média de 16,7 por dia.



Fuzis apreendidos: 920 fuzis apreendidos de janeiro a dezembro de 2025, média de 2,5 por dia. Aumento de 25,7% em relação a 2024



Prisões em flagrante: 42.295



Apreensão de drogas: 25.831 registros de apreensões no último ano, crescimento de 7,9% em relação a 2024.

Roubo de veículo: 25.239 registros em 2025. A queda foi de 18,4% em comparação ao mesmo período de 2024 (30.930).



Roubo de rua: 56.937 registros em 2025. Queda de 2,7% em relação a 2024 (58.521).



Roubo de carga: 3.114 registros em 2025, queda de 9,4% em comparação a 2024 (3.437)