Rio de Janeiro registrou 920 fuzis apreendidos em 2025Érica Martin/Agência O Dia
Ao longo de 2025, as forças de segurança apreenderam 6.113 armas de fogo, o equivalente a mais de 16 por dia. No mesmo período, 42.295 pessoas foram presas em flagrante, média de 116 detenções diárias. Além disso, 17.406 veículos roubados foram recuperados e 25.831 registros de apreensão de drogas foram realizados — cerca de 70 por dia, o maior volume desde 2015.
Veja os indicadores:
Homicídio doloso: 271 mortes em dezembro de 2025. Queda de 11,7% em comparação ao mesmo período de 2024
Recuperação de veículos: 17.406
Armas apreendidas: 6.113 apreensões, média de 16,7 por dia.
Fuzis apreendidos: 920 fuzis apreendidos de janeiro a dezembro de 2025, média de 2,5 por dia. Aumento de 25,7% em relação a 2024
Prisões em flagrante: 42.295
Apreensão de drogas: 25.831 registros de apreensões no último ano, crescimento de 7,9% em relação a 2024.
Roubo de rua: 56.937 registros em 2025. Queda de 2,7% em relação a 2024 (58.521).
Roubo de carga: 3.114 registros em 2025, queda de 9,4% em comparação a 2024 (3.437)
