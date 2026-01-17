Policiais recuperaram 10 celulares e um cartão de créditoDivulgação / PMERJ
Homem é preso durante assalto a ônibus na Avenida Brasil
Segundo a PM, criminoso apresentava sinais de estar sob efeito de drogas
Dupla é presa após invadir casa de morador para fugir da polícia em Niterói
Drogas e pistola foram encontrados dentro de uma caixa d’água desativada
Vídeo: restaurante infestado por ratos é interditado em Belford Roxo
Estabelecimento funcionava em condições consideradas insalubres e foi notificado por irregularidades ambientais
Policial do Bope troca tiros com criminosos em assalto no Recreio
Bandidos conseguiram levar pertences das vítimas
Acusado de cometer crime sexual contra criança é preso em Belford Roxo
Yan de Souza de Siqueira é acusado de armazenar material pornográfico infantil
Em parceria com o Hemorio, Hospital Ronaldo Gazolla faz campanha para doação de sangue
Mobilização acontecerá nos dias 22 e 23 de janeiro, em Acari, Zona Norte
