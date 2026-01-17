Policiais recuperaram 10 celulares e um cartão de crédito - Divulgação / PMERJ

Publicado 17/01/2026 08:37

Rio - Um homem foi preso em flagrante durante um assalto a ônibus na Avenida Brasil, no bairro de Bonsucesso, Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira (16).

Segundo testemunhas, o criminoso embarcou no coletivo no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e anunciou o roubo na Linha Amarela, sentido Fundão.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados após denúncias. No local, o detido apresentava sinais de estar sob efeito de substância entorpecente.

A corporação informou ainda que os policiais recuperaram 10 celulares e um cartão de crédito.

A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).