Policiais civis apreenderam R$ 500 mil em espécie, uma arma e um veículo blindado de alto valor Divulgação / PCERJ

Publicado 17/01/2026 10:09

Rio - Policiais civis apreenderam R$ 500 mil em espécie, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (16). A ação resultou também no recolhimento de uma arma e um veículo blindado de alto valor.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf) flagraram um homem saindo de uma agência bancária com todo o dinheiro em um saco de lixo.



Ele foi surpreendido no momento em que entregava a quantia a um suposto segurança, que o aguardava na porta da agência, dentro do veículo blindado.



Durante a abordagem, eles não justificaram a origem do dinheiro e ambos foram conduzidos à Ciaf.



A ação contou também com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e do Ministério Público. As investigações estão em andamento.