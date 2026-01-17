Carros ficaram com diversas marcas de tiros - Rede Social

Carros ficaram com diversas marcas de tirosRede Social

Publicado 17/01/2026 10:48

Rio - Um intenso tiroteio em Manguariba, Paciência, na Zona Oeste, deixou um morto na madrugada deste sábado (10). No local, pelo menos três carros ficaram com diversas marcas de tiros.



Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e homens armados na região. Ao lado de um dos veículos, um dos suspeitos aparece baleado.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bangu Notícias (@bangunoticias)

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na região, onde encontraram dois carros perfurados, mas sem vítimas. Horas depois deu entrada na UPA de Paciência um homem não identificado ferido por disparos de arma de fogo, que não resistiu aos ferimentos.



Os agentes preservaram o local para a perícia que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.