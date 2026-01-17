Casal de alpacas chegou ao parque no dia 17 de dezembro - Divulgação

Publicado 17/01/2026 12:40

Rio – O BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, lançou uma campanha promocional durante o período de férias escolares que reduz o valor do ingresso infantil para R$ 10. A iniciativa é válida para crianças de 3 a 11 anos e exclusiva para compras realizadas pelo site oficial do zoológico, com utilização permitida até 31 de janeiro. Para ter acesso ao benefício, é necessário adquirir um ingresso inteiro adulto, sendo possível incluir até três entradas infantis por pagante.

A ação ocorre em meio à chegada de novos animais ao espaço. Um casal de alpacas passou a integrar recentemente a Fazendinha do BioParque, um espaço planejado para atender às características da espécie e garantir o bem-estar dos animais, e já está disponível para visitação.

Nativas das regiões montanhosas da América do Sul, especialmente de países como Peru, Bolívia e Chile, elas chegaram ao parque no dia 17 de dezembro e passaram por um período de adaptação acompanhado de perto pelas equipes técnica e veterinária.

Os visitantes também poderão participar da escolha dos nomes das alpacas. A votação segue aberta até o dia 21 de janeiro e pode ser feita por meio de um QR Code disponibilizado na Fazendinha ou pelas redes sociais do BioParque do Rio. Entre as opções estão os pares Virginia e Vini Jr, Café e Leite, Lilo e Stitch, Mirna e Profeta e Machu e Picchu, referências que vão da cultura pop à origem andina da espécie. O resultado será divulgado nos canais oficiais do zoológico.