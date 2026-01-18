Criminosos foram flagrados por guardas municipais na Avenida Paulo de Frontin, na madrugada deste domingo (18) - Divulgação/Guarda Municipal

Criminosos foram flagrados por guardas municipais na Avenida Paulo de Frontin, na madrugada deste domingo (18)Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 18/01/2026 15:34

Dois homens, de 28 e 44 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (18) enquanto furtavam cabos de telefonia na Avenida Paulo de Frontin, na Cidade Nova, região central do Rio. A prisão foi realizada por agentes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal.

Os guardas faziam patrulhamento preventivo quando flagraram a ação criminosa por volta das 3h50. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 50 metros de cabos, que haviam sido retirados da rede de telefonia.

Após a detenção, os suspeitos foram levados para a 18ª Delegacia de Polícia (Praça da Bandeira). O registro da ocorrência foi feito como furto qualificado, e o material apreendido ficou sob responsabilidade da unidade policial.