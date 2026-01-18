Criminosos foram flagrados por guardas municipais na Avenida Paulo de Frontin, na madrugada deste domingo (18)Divulgação/Guarda Municipal
Dois homens são presos por roubar 50 metros de cabos de telefonia
Criminosos foram flagrados por guardas municipais na Avenida Paulo de Frontin, na madrugada deste domingo (18)
Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente é comemorado em 24 de janeiro
Artistas, escritores e empreendedores falam de sua contribuição, dos desafios e avanços
Adolescente de 16 anos corre risco de ficar paraplégico após bater a cabeça em mergulho
Jovem saltou em uma área rasa na Praia do Vargas, em Araruama, e sofreu um traumatismo craniano
Investigada por golpes do 'Boa Noite, Cinderela', jovem é presa com drogas na Rodoviária do Rio
Yasmin Bastos Fonseca, de 18 anos, recebeu uma carga de maconha na comunidade da Nova Holanda e tentou levá-la para o Espírito Santo
Marinha busca por embarcação com seis tripulantes que desapareceu no mar de Maricá
Corporação procura pelos desaparecidos com navios e uma aeronave
Operação Verão apreende 11 toneladas de produtos irregulares e mais de 80 caixas de som nas praias do Rio
Fiscalização da prefeitura também remove motos elétricas, coíbe comércio ilegal e resulta em prisões e acolhimentos sociais
PM é baleado na cabeça em São Gonçalo
Terceiro-sargento Elder Carlos Costa Carvalho, lotado no 3º BPM (Méier), estava de folga no momento em que foi atingido
