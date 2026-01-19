O carro ficou destruído após cair na linha férrea - Reprodução/TV Globo

O carro ficou destruído após cair na linha férreaReprodução/TV Globo

Publicado 19/01/2026 06:46

Rio - Um suspeito, identificado como Guilherme Guedes Diniz, morreu durante uma perseguição policial na Rua Visconde de Niterói, bem perto da quadra da Mangueira, na Zona Norte, na noite de domingo (18). Na fuga, o motorista colidiu em diversos veículos e caiu com o carro na linha férrea. Outras sete pessoas ficaram feridas.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para verificar a informação de que um grupo estaria praticando roubos na região de Benfica.

De acordo com o comando da unidade, a equipe logo percebeu um automóvel ocupado por vários homens armados. Em seguida, os policiais deram ordem de parada ao condutor, que acelerou, enquanto os demais bandidos atiraram, dando início a um confronto.



Ainda durante a tentativa de fuga, o grupo provocou diversos acidentes de trânsito, até que o motorista do veículo alvo da abordagem perdeu o controle da direção e caiu sobre a linha férrea. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já os outros bandidos conseguiram fugir.



Segundo a corporação, os quarteis de Benfica, Vila Isabel, Central e Méier estiveram no local para atender a ocorrência. O suspeito morreu a caminho do hospital. Outros três homens e uma mulher foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, enquanto um casal precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

O caso gerou correria e tumulto na região, que estava lotada devido ao ensaio de rua da Estação Primeira de Mangueira, realizado pouco antes num outro trecho da via.

Segundo o Centro de Operações Rio, a rua precisou ser interditada, sendo liberada apenas às 2h48. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o carro dos bandidos destruído.

Mais relatos sobre a ocorrência na Visconde de Niterói, em frente a quadra da mangueira. pic.twitter.com/ep7vsmqg3N — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) January 19, 2026

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola com munições e carregadores, dois aparelhos de telefone celular, além de um relógio.

O caso é investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). Diligências estão em andamento para localizar os outros envolvidos na ação.



