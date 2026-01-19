Batida entre dois carros deixou dois homens feridos em NiteróiReprodução / Redes sociais
Colisão deixa policial militar e outro homem feridos em Niterói
Ambos foram levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima
Morre, aos 78 anos, ex-prefeito de Campos Arnaldo Vianna
Ele estava internado Hospital Beneficência Portuguesa, mas a causa da morte não foi informada
Confira a programação para o Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio
Celebração terá missas ao longo do dia e a tradicional procissão até o Centro da cidade
Suspeito morre ao cair com carro em linha férrea durante perseguição na Zona Norte
O motorista ainda colidiu em diversos veículos e outras sete pessoas ficaram feridas
Dia Mundial da Cultura Africana e Afrodescendente é comemorado em 24 de janeiro
Artistas, escritores e empreendedores falam de sua contribuição, dos desafios e avanços
Adolescente de 16 anos corre risco de ficar paraplégico após bater a cabeça em mergulho
Jovem saltou em uma área rasa na Praia do Vargas, em Araruama, e sofreu um traumatismo craniano
