Batida entre dois carros deixou dois homens feridos em Niterói - Reprodução / Redes sociais

Batida entre dois carros deixou dois homens feridos em NiteróiReprodução / Redes sociais

Publicado 19/01/2026 08:00

Rio – Um acidente entre dois carros deixou um PM e outro homem feridos na madrugada desta segunda-feira (19), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana.



Uma das vítimas quebrou a perna e a outra, um sargento da Polícia Militar, teve ferimentos leves na cabeça. Ambos foram levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

O policial, que passa bem, deixou a unidade no início da manhã. Não há mais detalhes, no entanto, sobre o estado do outro ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do 3º GBM (Niterói) foram acionados às 3h29 para ocorrência na Rua Desembargador Lima Castro. Policiais do 12º BPM, na mesma cidade, também estiveram no local.



Ainda de acordo com a PM, o agente estava saindo de serviço, quando colidiu com outro automóvel que trafegava pela Alameda.



O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci