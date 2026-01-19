Arnaldo Vianna morreu aos 78 anos - Reprodução

Publicado 19/01/2026 07:47

Rio - Arnaldo Vianna, ex-prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e ex-deputado federal, morreu, aos 78 anos, neste domingo (18). Ele estava internado Hospital Beneficência Portuguesa do município, mas a causa da morte não foi informada.



O velório teve início na manhã no Teatro Municipal Trianon, em Campos, e o corpo foi sepultado na tarde desta segunda-feira (19) no Cemitério do Caju, no Centro do município do Norte Fluminense.

Trajetória política

Médico formado pela Faculdade de Medicina de Campos, Arnaldo Vianna tem uma longa trajetória na política.

No início da sua carreira, foi vereador em Campos entre 1993 a 1996. Posteriormente, aliado a Anthony Garotinho atuou como vice-prefeito no período de 1996 a 1998. Em março do mesmo ano, assumiu a prefeitura com a renúncia de Garotinho para disputar a eleição ao governo do estado, sendo reeleito prefeito em 2000, cargo que permaneceu até 2004.



Vianna também atuou como deputado federal entre 2007 a 2011. Em 2010, foi vice-líder do PDT e chegou a se licenciar do mandato em duas ocasiões para tratamento de saúde.

Além disso, já trabalhou como secretário da Secretaria de Saúde; diretor do Hospital da Beneficência Portuguesa, Campos (1984 - 1989), diretor do Hospital Ferreira Machado (1989 - 1992); secretário estadual (1997) e presidente do consórcio da Bacia do Rio Itabapoana (1998 - 2003).

O ex-prefeito foi casado com Ilsan Santos Vianna, com quem teve um filho, Caio Santos Vianna, que disputou a prefeitura de Campos por duas vezes - 2016 e 2020, quando chegou ao segundo turno, sendo derrotado por Wladimir Garotinho.

Homenagens

Nas redes sociais, Caio Vianna lamentou a morte do pai. "Com o coração partido e ainda sem acreditar que chegou o dia mais doloroso da minha vida, me despeço do meu pai, meu amigo, meu herói. Sua dedicação à saúde e à política deixará saudades eternas. Agradeço as inúmeras mensagens de carinho e orações. Que Deus o receba com luz e conforte nossos corações."

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, prestou solidariedade. "Descanse em paz Dr. Arnaldo Vianna, o corpo se vai mas a história permanece. Tive o privilégio de lhe dar bons abraços, dividir histórias e risadas desde a infância e, por último, fazer a reconciliação das nossas famílias depois de um longo período. Eu agendei o seu reencontro com meu pai e no dia não pude estar presente por compromissos de trabalho, mas soube que os dois se emocionaram e isso mostra que qualquer diferença que um dia existiu tinha verdadeiramente ficado pra trás. Que Deus em sua infinita misericórdia conforte o coração da família, amigos e seguidores, muita força e fé a todos em especial a sua atual companheira Edilene e ao seu filho Caio Vianna", afirmou.



Em forma de homenagem, a prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias a partir desta segunda (19).

Já o ex-governador Anthony Garotinho também se manifestou. "Apesar de vivermos em alguns momentos em lados opostos, ultimamente nos encontramos e lembramos de momentos felizes que a vida nos proporcionou. A cidade sente, e eu sinto de maneira ainda mais íntima: perdi um homem que esteve ao meu lado como vice-prefeito, que cuidou da minha mãe como médico, e que cuidou de Campos como quem cuida de um paciente. Arnaldo tinha essa rara capacidade de unir técnica e humanidade", frisou.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou a importância de Vianna. "O Estado do Rio perdeu uma grande referência de homem público: o ex-prefeito de Campos Arnaldo Vianna. Como prefeito Arnaldo promoveu uma enorme transformação em Campos e era uma das figuras mais queridas e respeitadas da cidade. Meus sentimentos ao amigos e familiares, em especial ao meu amigo deputado Caio Vianna", disse.