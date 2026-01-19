Caso aconteceu na Praia do Arpoador, na Zona Sul - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/01/2026 15:00

Rio - Um casal foi abordado por policiais militares em um momento íntimo, na noite deste domingo (18), na Praia do Arpoador, na Zona Sul. O ato, realizado em um local muito movimentado - inclusive com crianças perto -, chamou a atenção de quem estava ao redor.

Em vídeo que viralizou redes sociais, um homem aparece com uma coberta verde deitado no colo de uma mulher. Ele aparenta praticar sexo oral na companheira, que chega a inclinar o corpo para trás. Uma outra pessoa grava a cena e enfatiza a quantidade de pessoas em volta, indicando que o casal não se importou de estar em local público.

Posteriormente, dois policiais militares, sendo um com um charuto na boca, se aproximam deles. O homem tira a coberta do rosto e se senta para ouvir os agentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) orientou os envolvidos ainda no local. Não houve condução à delegacia.

Crime

A prática sexual em local público, aberto ou exposto ao público, que ofende e causa constrangimento a quem está ao redor, é definida como ato obsceno, sendo crime pelo artigo 233 do Código Penal. A pena é de três meses a um ano de detenção ou multa.

No Arpoador, situações semelhantes têm sido recorrentes. No início de 2025, um grupo de homens foi flagrado em cenas de masturbação coletiva e outras práticas sexuais em área pública. O ato ficou conhecido à época como "Surubão do Arpoador".