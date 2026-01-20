Dois homens foram presos acusados de roubo a turistas chilenas - Reprodução / PMERJ

Publicado 20/01/2026 08:14

Rio – Policiais militares prenderam, na madrugada desta terça-feira (20), dois homens suspeitos de roubar turistas chilenas, em Copacabana, na Zona Sul.

Segundo informações divulgadas pela PM, as vítimas, uma mulher de 38 anos e outra de 49, foram abordadas nas proximidades da Rua Santa Clara e tiveram o celular e uma pochete levados pela dupla. Após receberam uma denúncia, agentes do 19º BPM (Copacabana) se dirigiram ao local e prenderam os ladrões.

Com eles, além dos itens roubados, os policiais apreenderam uma faca, uma bicicleta e um arco de serra. As turistas tiveram os pertences devolvidos.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde após consulta ao sistema, policiais constataram que os homens, que não tiveram a identidade divulgada, são moradores da Baixada Fluminense e já tinham histórico de crimes pela Zona Sul.