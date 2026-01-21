Publicado 21/01/2026 00:00

Ao defender que o Banco Central do Brasil fiscalize fundos de investimento, Fernando Haddad amplia o papel do Estado sobre o mercado financeiro. A proposta reacende o debate entre estabilidade sistêmica e o risco de excessiva intervenção regulatória.

Alexandre de Moraes determinou que a PF avalie o estado de saúde de Jair Bolsonaro no contexto do pedido de prisão domiciliar. A apuração busca subsidiar a decisão judicial, incorporando dados técnicos ao andamento do processo.