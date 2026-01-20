Duque de Caxias: chuva derruba o muro de UPA - Reprodução

Duque de Caxias: chuva derruba o muro de UPA Reprodução

Publicado 20/01/2026 16:32

Rio - O temporal que chegou à Região Metropolitana do Rio causou estragos em Duque de Caxias, na Baixada, entre a noite de segunda-feira (19) e a manhã de terça (20). Duas pessoas ficaram desalojadas e precisaram ser abrigadas pela Defesa Civil. Além disso, o muro externo da UPA do Parque Lafaiete caiu, mas não houve feridos e nem impacto no funcionamento.

De acordo com a prefeitura, o município registrou 200 milímetros entre meia-noite e meio-dia, deixando a cidade em estágio de alerta máximo e acionando as sirenes na região do Pantanal, onde um ponto de abrigo foi instalado na Escola Municipal Helena Tenório Cavalcanti. Diversas vias ficaram alagadas e houve deslizamento de uma encosta no Parque Sarapuí, além da queda de árvores nos bairros Vila Centenário e Parque Beira Mar.

Duque de Caxias segue em alerta máximo, com possibilidade de alagamentos severos nas regiões do Pilar, São Bento, Saracuruna, Figueira e Jardim Primavera. Em caso de emergências, a prefeitura pede que a população ligue para 0800-0230-199 ou (21) 99463-7387.

Até as 16h desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a 69 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. A maioria relativa a cortes de árvores e acidentes de trânsito. Das 69, 29 ocorreram na capital fluminense.

A frente fria e o transporte de umidade do oceano continuam atuando e manterão o tempo instável, com chuva fraca a moderada, principalmente nas regiões Norte e Noroeste. Até o período da noite, podem ocorrer rajadas na Região Serrana e litoral do estado.

Continua o risco hidrológico muito alto em Duque de Caxias e Itaguaí, e alto em Angra dos Reis, Belford Roxo, Mangaratiba, Nova Iguaçu e Petrópolis. O risco de deslizamento continua alto em Angra dos Reis, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí e Petrópolis.

Governo do Estado envia ajuda para municípios



O Governo do Rio realiza uma força-tarefa para mitigar e prevenir danos causados pelas chuvas. Neste terça-feira, o Estado enviou maquinários para Duque de Caxias e Itaguaí, principais cidades afetadas pelo temporal. Equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop) atuam com retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos para desobstrução de canais e vias nas localidades.

"Enviamos maquinários para os municípios afetados pelas chuvas e seguimos monitorando a situação em todo o Estado do Rio. Nossas equipes, que atuam de forma integrada por meio do Comitê Permanente de Chuvas, estão preparadas para atuar de forma ágil e evitar danos aos municípios", declarou o governador Cláudio Castro.

Em Duque de Caxias, o Inea atua nos canais de São Bento/São Elias e Farias. Além disso, técnicos monitoram o funcionamento das cinco bombas do Pôlder do Outeiro, responsáveis pelo escoamento do acumulado de água em uma área potencialmente crítica. Recentemente, as estruturas passaram por uma revitalização e modernização.

Já em Itaguaí, o Inea atua no Canal da Mangueira e na desobstrução de trecho sob a BR-101. A Seiop enviou ao município oito retroescavadeiras, quatro caminhões, dois caminhões-pipa e um caminhão vácuo, que é equipado com mangueiras de alta pressão e tubos de sucção para fazer a limpeza e retirada de detritos e entulhos deixados nas ruas pelas chuvas.