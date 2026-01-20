Cerca de 10 mil pessoas participaram da Corrida de São SebastiãoBeatriz Gimenes / Divulgação Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Sob muita chuva, mais de 6 mil atletas participam da Corrida de São Sebastião
Edição, que presta homenagem ao santo padroeiro da cidade, completou 35 anos
Motorista é mantido refém após roubo de caminhão em Duque de Caxias
Segundo a PM, os criminosos levaram parte da carga de frango, avaliada em R$ 380 mil
Chuva em Duque de Caxias deixa dois desabrigados e derruba muro de UPA
Cidade segue no estágio de alerta máximo
Forte chuva causa mais de 10 quedas de árvores no Rio
Houve interdições de trechos nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste
São Sebastião é celebrado com missas lotadas na Igreja dos Capuchinhos e em outros pontos do Rio
No santuário da Tijuca, homenagem ao Padroeiro reuniu Dom Orani Tempesta e o prefeito Eduardo Paes
Cerveja, vodka e whisky: Diretoria de presídio em Japeri é afastada após irregularidades
Penitenciária abriga presos ligados à facção Povo de Israel, que tem especialidade em lavagem de dinheiro, golpes do falso sequestro e tráfico de drogas
