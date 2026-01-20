Cerca de 10 mil pessoas participaram da Corrida de São Sebastião - Beatriz Gimenes / Divulgação Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Publicado 20/01/2026 16:22 | Atualizado 20/01/2026 16:49

Rio - Sob muita chuva, mais de 6 mil pessoas participaram da Corrida de São Sebastião, na manhã desta terça-feira (20), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul. A edição, que presta homenagem ao santo padroeiro da cidade , completou 35 anos e abriu o calendário esportivo do município.

A prova contou com os percursos de 5 km e 10 km. Dez mil pessoas se inscreveram, mas somente 6.353 concluíram a corrida. A largada, iniciada às 6h30, e a chegada aconteceram no Monumento aos Pracinhas, na Avenida Infante Dom Henrique.



Entre as novidades deste ano, a organização ofereceu água de coco no pós-prova, reforçando os cuidados com hidratação e recuperação dos corredores. Ao longo do percurso, quatro pontos de hidratação ficaram disponíveis, além de pulverizadores de água para baixar a temperatura.



Receberam troféus os três primeiros colocados da categoria Elite, masculino e feminino, nas distâncias de 5 km e 10 km. Além deles, foram premiados as três Pessoas com Deficiência (PCDs) melhores colocadas, os três primeiros de cada faixa etária, masculino e feminino, além das três equipes com maior número de inscritos, incluindo academias, assessorias esportivas, grupos de corrida, empresas e clubes.

Todos os atletas que concluiram a prova receberam medalha de participação.

