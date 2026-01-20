Árvore caiu e interditou trecho da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Freguesia - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A forte chuva que atingiu o município do Rio , entre a noite desta segunda-feira (19) e a manhã desta terça-feira (20), causou mais de 10 quedas de árvores, que interditaram trechos nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR), os maiores acumulados de chuva durante a noite ocorreram na Zona Norte. Já entre 12h e 12h15 desta terça, de acordo com o Alerta Rio, houve chuva moderada no Grande Méier (2,4mm).

O temporal provocou estragos na cidade. Até às 12h45, seis árvores continuavam caídas interditando vias, como: Rua Neri Pinheiro, na Cidade Nova; Rua Dona Delfina, na Tijuca; na Praça Treze de Junho, Cordovil; Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Colégio; Rua Timboaçu, em Jacarepaguá; e na Rua Tibagi, em Bangu.

Outras cinco já foram retiradas, como: Rua Caçapava, no Grajaú; na Avenida Mem de Sá, no Centro; Rua Ituverava, na Freguesia; e na Avenida Luis Carlos Prestes, na Barra da Tijuca; e na Autoestrada Grajaú-Jacacepaguá, sentido Freguesia.



Sobre a árvore na Rua Dona Delfina, a Subprefeitura da Grande Tijuca informou que equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) atuam para a remoção, com objetivo de desobstruir a via e manter a segurança de pedestres e motoristas.

Além dessas ocorrências, ainda há ao menos oito pontos com bolsões d'água: Rua Visconde de Niterói, na Mangueira; Rua Pio Dutra, na Freguesia; Praia de Botafogo; ruas Quatis, Ilha Fiscal e Soldado Wander Sarmento, na Ilha do Governador; Rua Francisco de Souza e Melo, em Cordovil; e Avenida Pedro II, em São Cristóvão.