Árvore caiu e interditou trecho da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido FreguesiaReprodução / Redes Sociais
Forte chuva causa mais de 10 quedas de árvores no Rio
Houve interdições de trechos nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste
Dia de Oxóssi: Baianas lavam escadaria em Copacabana
No sincretismo religioso, orixá é equiparado a São Sebastião
Procissão de São Sebastião arrasta multidão da Igreja dos Capuchinhos à Catedral Metropolitana
Cortejo com a imagem do padroeiro do Rio de Janeiro percorreu cerca de 5k
Dois homens são presos por descumprir medidas protetivas na Zona Sudoeste
Um dos suspeitos ameaçou atear fogo na casa da ex-companheira
Motorista é mantido refém após roubo de caminhão em Duque de Caxias
Segundo a PM, os criminosos levaram parte da carga de frango, avaliada em R$ 380 mil
Chuva em Duque de Caxias deixa dois desabrigados e derruba muro de UPA
Cidade segue no estágio de alerta máximo
