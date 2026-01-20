Moradores registraram alagamento na Vila Kosmos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/01/2026 07:08 | Atualizado 20/01/2026 08:18

Rio - O temporal que atingiu o Rio na noite desta segunda-feira (19) provocou estragos em diversos pontos da cidade. Houve registros de alagamentos em bairros da Zona Norte, bolsões d'água e quedas de árvores. Nesta terça-feira (20), feriado de São Sebastião, o tempo segue instável e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com ventos moderados a fortes. A máxima prevista é de 26ºC e a mínima de 18°C.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas - entre 22h30 do dia 18 e 22h30 do dia 19 - foram registrados em Irajá (56mm), Ilha do Governador (54,2mm) e Penha (51,1mm). Já os maiores acumulados de chuva entre 22h30 de ontem e 03h30 desta terça ocorreram na Avenida Brasil/Mendanha (35mm), Rocinha (33,4) e Santa Cruz (29mm).

Nesta terça, a Rua Neri Pinheiro está interditada, na altura da Rua Ulysses Guimarães, na Cidade Nova, no Centro do Rio, em função da queda de uma árvore. A Rioluz atua no local e o trânsito está sendo desviado pela Rua Júlio Carmo. Uma árvore também caiu na Rua Dona Delfina, altura do número 132, na Tijuca, Zona Norte. Durante a noite de ontem, uma queda foi registrada na Rua Caçapava, no Grajaú, Zona Norte.

Ainda nesta manhã, há bolsões d'água na Avenida Brasil, altura da Fiocruz, sentido Centro; na Rua Ituverava, altura da Rua Comandante Rubens Silva, na Freguesia; Rua Haddock Lobo, altura da Rua Engenheiro Ade, na Tijuca; Rua Conde de Bonfim, altura da Rua Visconde de Cabo Frio, na Tijuca; Rua Visconde de Niterói, altura do Viaduto Agenor de Oliveira, na Mangueira; e Rua Pereira Barreto, na Tijuca.

Ao todo, ocorreram 39 pontos de bolsão d'água pela cidade durante o temporal, já finalizados. A maioria em áreas da Zona Norte, mas também houve em Ipanema, Catete, Glória e Centro. Por conta da chuva forte, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Teixeira de Castro, na altura da Rua Barros Barreto, em Bonsucesso, e na Rua Conde de Leopoldina, na altura da Rua Monsenhor Manuel Gomes, em São Cristóvão, ambos na Zona Norte. Moradores também relataram ruas tomadas pela água próximas ao conjunto do Ipase, na Vila Kosmos, na mesma região.

Duque de Caxias em alerta máximo

O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou no estágio de Alerta Máximo na segunda-feira, por conta dos altos acumulados de chuva. O temporal da última noite chegou a acionar sirenes da cidade e de municípios como Barra Mansa, Magé, Petrópolis, Teresópolis e São João de Meriti.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram alagamentos no Centro de Caxias, próximo ao Teatro Raul Cortez, e na Avenida Brigadeiro Lima e Silva. Nas imagens é possível ver que as vias ficaram totalmente tomadas pela água, dificultando a passagem de carros, ônibus e pedestres. Moradores ainda filmaram a aparição de um jacaré em meio ao alagamento em uma rua de Gramacho. Confira abaixo.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, nas últimas 12 horas o município registrou mais de 200mm de chuva. Em função da elevação de rios e possíveis alagamentos, o sistema Defesa Civil Alerta emitiu mensagem por celular de "Nível Severo", às 21h26min, as sirenes da região do Pantanal foram acionadas e um ponto de apoio instalado na Escola Municipal Maria Helena Tenório Cavalcanti (Pantanal). Até o momento, há registro de duas pessoas desalojadas e já atendidas.



O município permanece no em Estágio 5, com estado de alerta por alagamentos severos em diversas regiões, entre elas os bairros Pilar, São Bento, Saracuruna, Figueira e Jardim Primavera. Houve queda de muro no Parque Lafayete, no primeiro distrito, sem vítimas. Equipes da Defesa Civil isolaram o local. A orientação é que moradores evitem áreas alagadas, permaneçam em locais seguros e redobrem a atenção. Em caso de emergência, procurar um local seguro e ligar imediatamente para 0800-0230-199 ou 21 99463-7387.

Chuva afeta Grande Rio

Ainda na Baixada Fluminense, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Piabetá, em Magé, foi invadida pela água. Houve também registro de chuva forte em Belford Roxo e Nova Iguaçu. Em Itaguaí, na Região Metropolitana, moradores do bairro Coroa Grande também sofreram com alagamentos.

Petrópolis abrigou famílias em pontos de apoio

Petrópolis, na Região Serrana, entrou em estágio operacional de Atenção e abriu 15 pontos de apoio para moradores de áreas de risco. Quatro famílias chegaram a ser acolhidas em três desses abrigos. A Defesa Civil não registrou, até o momento, nenhuma ocorrência provocada pela chuva, e os locais montados em escolas da cidade foram desmobilizados às 7h30 desta terça-feira.