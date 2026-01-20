Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de JacarepaguáDivulgação
Dois homens são presos por descumprir medidas protetivas na Zona Sudoeste
Um deles ameaçou atear fogo na casa da ex-companheira
Rio - Dois homens foram presos, no último domingo (18), em bairros da Zona Sudoeste, por descumprimento de medidas protetivas concedidas. A Polícia Civil não divulgou as identificações dos suspeitos.
O primeiro foi encontrado na Taquara. Ele ameaçou atear fogo na casa da ex-companheira e, assim, descumpriu a medida protetiva que a vítima tinha.
Os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá encontraram o segundo homem no Pechincha. Ele responde a 12 inquéritos policiais por delitos semelhantes.
Rio de Janeiro
Bebê é encontrado dentro de lata de lixo em Nova Iguaçu
O recém-nascido apresentava sinais vitais estáveis e foi levado à UPA de Cabuçu
Rio de Janeiro
Duas mulheres e policial civil são baleados por bandidos
Após sequência de roubos, perseguição deixou, ainda, suspeito ferido
Rio de Janeiro
Deque irregular de restaurante é demolido na Barra da Tijuca
Estrutura de madeira vinha sendo utilizada como acréscimo do estabelecimento, impossibilitando acesso direto a embarcações
Rio de Janeiro
Vídeo: Agentes do Bope disparam contra bandidos da Tijuca e impedem assalto
Os policiais passavam pelo local quando flagraram o crime em plena luz do dia na Avenida Maracanã
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.