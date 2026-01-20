Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 20/01/2026 17:31 | Atualizado 21/01/2026 10:09

Rio - Dois homens foram presos, no último domingo (18), em bairros da Zona Sudoeste, por descumprimento de medidas protetivas concedidas. A Polícia Civil não divulgou as identificações dos suspeitos.

O primeiro foi encontrado na Taquara. Ele ameaçou atear fogo na casa da ex-companheira e, assim, descumpriu a medida protetiva que a vítima tinha.

Os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá encontraram o segundo homem no Pechincha. Ele responde a 12 inquéritos policiais por delitos semelhantes.

