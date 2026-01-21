Um carro colidiu com um poste no Itanhangá - Reprodução / Redes sociais

Publicado 21/01/2026 08:19

Rio - Um carro colidiu contra um poste no fim da noite desta terça-feira (20), no Itanhangá, na Zona Sudoeste. A batida ocorreu na Estrada da Barra da Tijuca, sentido São Conrado, segundo o Centro de Operações Rio.

Por conta do acidente, a via precisou ser interditada, sendo liberada por volta das 6h30 desta quarta-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Barra da Tijuca foram acionados, no entanto, ao chegarem ao local, perceberam que o motorista não estava mais no carro.

Procurada por DIA, a Light informou que enviou uma equipe ao local para eliminar o risco na rede elétrica, e que o fornecimento de energia foi normalizado.

O poste atingido pelo carro ainda está sendo retirado, completou o COR.



