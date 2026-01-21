Bandidos tentaram fugir, mas foram detidos na Avenida Maracanã - Reprodução

Publicado 21/01/2026 07:22

Rio - Dois criminosos foram presos por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) durante uma tentativa de assalto na Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte, na tarde de terça-feira (21). Durante a ação, os policiais chegaram a atirar na direção da dupla, que não se feriu. A região é uma das principais e mais movimentadas do bairro.



Imagens gravadas por um morador mostram a dupla de motociclistas abordando um veículo. Em seguida, uma viatura do Bope passa pela rua e a sirene assusta os bandidos, que tentam fugir a pé, mas acabam detidos.

De acordo com o comando da unidade, a equipe trafegava pela via, quando percebeu o momento em que os criminosos roubavam um motorista que passava pela localidade. Com eles, os PMs apreenderam um revólver, munições, dois aparelhos de telefone celular, além de uma motocicleta.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).



Veja o vídeo: