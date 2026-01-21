Bandidos tentaram fugir, mas foram detidos na Avenida MaracanãReprodução
Imagens gravadas por um morador mostram a dupla de motociclistas abordando um veículo. Em seguida, uma viatura do Bope passa pela rua e a sirene assusta os bandidos, que tentam fugir a pé, mas acabam detidos.
Veja o vídeo:
Momento exato em que policiais do BOPE pegaram os ladrões bem na hora do assalto na Av. Maracanã, na Tijuca, e por muito pouco não cancelaram o CPF dos mesmos.— INFORME AGORA OFC (@informeagorarj) January 20, 2026
Participe: https://t.co/Uj1PXLBD2W pic.twitter.com/y4tJtZcgxm
