O deque, com aproximadamente 40 m², não tinha autorização da Prefeitura do Rio ou da Marinha do Brasil para ser erguida - Divulgação / Seop

Publicado 21/01/2026 07:51

Rio - Um deque de um restaurante foi demolido na manhã desta quarta-feira (21), na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a estrutura de madeira não tinha autorização da Prefeitura do Rio ou da Marinha do Brasil para ser erguida.

Cerca de 20 agentes chegaram na Alameda Dalton Barreto, número 2, por volta das 6h, após denúncias de cidadãos e moradores. O deque, com aproximadamente 40 m², vinha sendo utilizado como acréscimo do restaurante, impossibilitando acesso direto a embarcações, uma vez que ao lado existe uma construção regularizada.

Segundo os engenheiros da Prefeitura do Rio, a estimativa de prejuízo aos responsáveis pela obra ilegal é de R$ 48 mil.

"Todo cidadão precisa respeitar as regras de ordenamento urbano do Rio. Não há licença válida para esse tipo de construção naquele local. Além disso, a estrutura estava prejudicando outros estabelecimentos devidamente regularizados", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

O proprietário chegou a ser notificado, mas não tomou providências para a retirada do deque.