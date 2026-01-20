Lavagem da Escadaria Baden Powell, em CopacabanaReprodução / Tânia Rêgo / Agência Brasil
O Bloco do Saci e o Programa Rosas no Caminho promoveram nesta terça-feira (20), feriado dedicado a São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, a segunda lavagem da Escadaria Baden Powell, em Copacabana. A primeira ocorreu no ano passado. O evento homenageia também o orixá Oxóssi, que, no sincretismo religioso afro-brasileiro, é equiparado ao mártir católico São Sebastião.
