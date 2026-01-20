Caminhão foi encontrado no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 20/01/2026 16:40

Rio – Um motorista de caminhão foi mantido refém por criminosos após o roubo de uma carga de frangos, na madrugada desta terça-feira (20), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) resgataram a vítima no bairro Jardim Gramacho. O homem ficou sob o poder dos bandidos, que tinham roubado o caminhão que ele dirigia. Ainda segundo a PM, a carga era avaliada em R$ 380 mil.

Os policiais conseguiram libertar o motorista e recuperar parte da carga, assim como o veículo. Depois da ajuda, a vítima agradeceu à equipe que atuou na ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).