Serra das Araras passa por intervenções diárias para construção de novas pistas - Divulgação

Serra das Araras passa por intervenções diárias para construção de novas pistasDivulgação

Publicado 20/01/2026 10:32

Rio - A ação de detonação de rochas para a construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), ganha uma nova data nesta semana. A partir do próximo dia 24, os sábados entram no cronograma das intervenções. A interdição ocorrerá das 16h às 18h.

As atividades que acontecem de segunda a quinta-feira, das 13h às 15h, seguem mantidas. A concessionária CCR RioSP reforça a importância de que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade. Ainda de acordo com a empresa, painéis de mensagem fixos e móveis informarão em tempo real o tempo estimado para liberação da pista. Também haverá faixas informando o motorista sobre a interdição.

Em todos os sábados, o fechamento acontecerá das 16h às 18h. A inclusão do novo dia e horário foi alinhada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a concessionária, a detonação de rochas é uma etapa essencial para a construção das novas pistas. O começo das intervenções aos sábados tem o objetivo de permitir que a obra avance de maneira contínua, possibilitando a antecipação da entrega do projeto.

A previsão de conclusão das obras da Serra das Araras é em 2027, dois anos antes do prazo previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Atualmente, o projeto já alcançou um pouco mais de 60% de avanço físico.

Detonações diárias

Desde junho de 2024, quando os desmontes começaram, até dezembro de 2025, já foram realizados aproximadamente 200 desmontes, que resultaram em mais de 350 mil metros cúbicos de rochas.

A CCR RioSP informou que todo o material é reaproveitado na obra da Nova Serra das Araras, sendo encaminhado a uma central de britagem, onde é beneficiado e transformado em brita, pó de pedra e macadame.



A obra prevê a implantação de 24 viadutos, duas rampas de escape na pista de descida, melhorias em 14 pontos de acesso e a construção de uma via marginal na pista sul, no sentido São Paulo.

As intervenções compreendem um trecho de oito quilômetros em cada sentido, totalizando 16 quilômetros de extensão entre os municípios fluminenses de Piraí, no Sul Fluminense, e Paracambi, na Baixada.