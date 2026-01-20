Um ônibus capotou em um trecho da BR-356 e deixou 30 pessoas feridas - Reprodução / Redes sociais

Um ônibus capotou em um trecho da BR-356 e deixou 30 pessoas feridasReprodução / Redes sociais

Publicado 20/01/2026 09:49

Rio – Dez pessoas ficaram gravemente feridas e outras 15 tiveram ferimentos leves após um ônibus tombar na manhã desta terça-feira (20), na BR-356, entre os distritos Retiro do Muriaé e Comendador Venâncio, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O acidente ocorreu próximo ao Colégio São Joaquim.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do 21º GPM (Itaperuna) foram acionados às 6h20 e levaram os feridos ao Hospital São José do Avaí, no mesmo município. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.



Veja o vídeo:

Ônibus da Empresa Brasil capotou na BR-356, em Itaperuna, entre Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé.



Bombeiros (21º GBM) e SAMU atuam no resgate, com apoio de outras unidades.



Pelo menos 20 feridos, maioria com escoriações leves. pic.twitter.com/AvFEQ3jd9m — MINUTO NOTÍCIA RIO (@minutonoticiarj) January 20, 2026

O resgate teve apoio dos quartéis de Santo Antônio de Pádua, Italva e das ambulâncias do Samu.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento ocorreu no km 19 e a via já foi liberada. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

O coletivo pertence à empresa Brasil S/A Transporte e Turismo. O DIA tentou contato com a direção da empresa, no entanto, não obteve resposta.

*Reportagem em atualização da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci