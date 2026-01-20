Rio – Dez pessoas ficaram gravemente feridas e outras 15 tiveram ferimentos leves após um ônibus tombar na manhã desta terça-feira (20), na BR-356, entre os distritos Retiro do Muriaé e Comendador Venâncio, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O acidente ocorreu próximo ao Colégio São Joaquim.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do 21º GPM (Itaperuna) foram acionados às 6h20 e levaram os feridos ao Hospital São José do Avaí, no mesmo município. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Veja o vídeo:
Ônibus da Empresa Brasil capotou na BR-356, em Itaperuna, entre Comendador Venâncio e Retiro do Muriaé.
Bombeiros (21º GBM) e SAMU atuam no resgate, com apoio de outras unidades.
