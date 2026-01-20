Um ônibus capotou em um trecho da BR-356 e deixou 30 pessoas feridasReprodução / Redes sociais

Rio – Dez pessoas ficaram gravemente feridas e outras 15 tiveram ferimentos leves após um ônibus tombar na manhã desta terça-feira (20), na BR-356, entre os distritos Retiro do Muriaé e Comendador Venâncio, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O acidente ocorreu próximo ao Colégio São Joaquim.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do 21º GPM (Itaperuna) foram acionados às 6h20 e levaram os feridos ao Hospital São José do Avaí, no mesmo município. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Veja o vídeo:
O resgate teve apoio dos quartéis de Santo Antônio de Pádua, Italva e das ambulâncias do Samu.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento ocorreu no km 19 e a via já foi liberada. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.
O coletivo pertence à empresa Brasil S/A Transporte e Turismo. O DIA tentou contato com a direção da empresa, no entanto, não obteve resposta.
*Reportagem em atualização da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci