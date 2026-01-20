Armas foram encontradas com auxílio de cão farejador - Divulgação

Armas foram encontradas com auxílio de cão farejadorDivulgação

Publicado 20/01/2026 09:40

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (20), com 35 pistolas e carregadores dentro de um carro, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul Fluminense. O destino era o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, região controlada pelo Comando Vermelho (CV).

A abordagem aconteceu por volta das 3h, na altura da Serra das Araras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC) suspeitaram dos integrantes do veículo. Os policiais fizeram uma revista e localizaram o armamento escondido em um compartimento oculto no parte traseira do automóvel.

No total, a equipe apreendeu 35 pistolas, 13 carregadores para fuzis e 59 carregadores para pistolas. A dupla teria recebido o material em São Paulo e entregaria no Complexo do Alemão.

A ação desta terça fez parte da Operação Atena, que acontece desde o mês de outubro de 2025 reforçando o policiamento nas rodovias federais do Rio de Janeiro.

Os homens e o material foram levados para a 94ª DP (Piraí).