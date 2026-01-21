Réplica de arma apreendida - @pmerj

Publicado 21/01/2026 13:50

Rio - PMs conseguiram impedir uma tentativa de assalto a um motociclista, nesta quarta-feira (21), na Rua Marambaia, Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os envolvidos fugiram, deixando para trás uma réplica de arma.



Na ação, os assaltantes abandonaram a motocicleta da vítima e a arma falsa, que foram apreendidas e levadas para a 59ª DP (Duque de Caxias).



Na delegacia, no entanto, policiais receberam a informação de que um dos suspeitos estava no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Em seguida, ainda de acordo com a corporação, a vítima reconheceu o homem como um dos envolvidos na tentativa de assalto.

O ladrão, que não teve o nome divulgado, está preso sob custódia.