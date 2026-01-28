Carga foi recuperada intacta após assalto e sequestro de refém - Divulgação / PRF

Carga foi recuperada intacta após assalto e sequestro de refémDivulgação / PRF

Publicado 28/01/2026 14:41 | Atualizado 28/01/2026 15:40

Rio - Um motorista de uma van que carregava eletrodomésticos foi feito refém por criminosos depois de um assalto, na manhã desta quarta-feira (28), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais rodoviários federais prenderam dois homens e resgataram a vítima.

fotogaleria

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um carro na Rodovia Washington Luiz (BR-040), por volta das 9h. A corporação informou que os três ocupantes apresentaram nervosismo e contradições.

Durante a revista, um dos homens contou aos policiais que havia sido sequestrado. Ele tinha sido assaltado momentos antes, enquanto dirigia uma van. No momento do roubo, dois criminosos o colocaram dentro do automóvel que usavam e outros bandidos levaram o veículo da vítima.

Após a abordagem, os dois homens que mantinham o motorista refém foram presos em flagrante.



Logo em seguida, as equipes encontraram a van com a carga roubada, intacta, a cerca de 500 metros do local da abordagem, além de um outro carro usado no roubo. Um capacete encontrado no interior deste veículo foi reconhecido pela vítima como pertencente a um dos assaltantes.



A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).