Motoboys protestaram por três mortes de seguidas de entregadores - Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 28/01/2026 11:54

Rio - Motoboys se reuniram em forma de protesto em frente à prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (28), após a morte do entregador Bruno dos Santos Barbosa , 24 anos, baleado em um assalto no Centro do município. O jovem foi o terceiro motociclista assassinado no Rio em menos de uma semana.

Com gritos de Justiça, "buzinaço" e cartazes em mãos com frases como "Queremos paz", "Parem de nos matar" e "Queremos segurança", o grupo reclama da falta de policiamento e dos frequentes roubos na região. Segundo o motoboy Sanderson Silva, conhecido como Gaspar, de 30 anos, a categoria precisa de segurança para trabalhar.

"Estamos aqui para lutar pela nossa vida e pela vida dos amigos que estão indo embora e ninguém está fazendo nada. Mais um pai de família que a filha está esperando dentro de casa e ele não vai voltar. Isso tem que parar! Mais uma vida que se vai, mais uma vida de um trabalhador que se vai e ninguém faz nada. Está na hora disso parar!", disse Gaspar.

Sanderson ainda carregava o capacete da vítima, que ficou com marcas de sangue. Segundo testemunhas, bandidos atiraram no rosto de Bruno e fugiram levando a moto e seus pertences.

Veja vídeo:

Motoboys protestam nesta quarta-feira (28), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por mais segurança após três mortes em menos de uma semana. O ato ocorre após o assassinato do entregador Bruno dos Santos durante um assalto.



Crédito: Érica Martin/Agência O DIA#ODia pic.twitter.com/m4dpS6gXyL — Jornal O Dia (@jornalodia) January 28, 2026

Outro motociclista que também participou do protesto, Nicolas Camara Veloso, 32 anos, revelou que conhecia Bruno e lamentou o ocorrido.

"É lamentável um pai de família perder a sua vida no começo do ano. Infelizmente, a gente acorda de manhã e não sabe nem se vai voltar pra casa. Ele morava perto da minha casa aqui em Coelho da Rocha. Era um pai de família, tinha mãe, tinha esposa, dois filhos. Infelizmente, perdemos mais um amigo da classe", afirmou.

Nicolas ainda frisou o aumento do número de assaltos. "Já é a terceira vítima que vem sofrendo essas consequências por São João de Meriti. A gente não tem paz, toda hora é um assaltado, é um motoboy, um pai de família ou uma mãe de família. Infelizmente, quando chega a política, os vereadores e o prefeito vem querer apertar nossa mão, pedindo voto, mas hoje a gente não tem apoio deles. Infelizmente, a polícia é só para tirar um moto de trabalhador, arrecadar dinheiro e não resolve nada", acrescentou.

Ainda na manifestação, o motoboy Luan Nascimento, 22 anos, contou que só quer o direito de poder ir trabalhar e voltar para casa em segurança.



"São João de Meriti está largado. A gente só queria mais segurança, o poder de ir trabalhar e voltar, saber que vai voltar pra casa bem, porque a gente sai, mas não sabe se volta. Todo dia é um assalto! Sexta-feira, eu saí às 4h50 e dois caras tentaram me assaltar. Eu peguei e fui falar com o policial, que abaixou a janela da viatura, ouviu e do mesmo jeito que estava, ficou. Ele passou o rádio mais à frente e conseguiram pegar, graças a Deus. Mas ele não poderia pegar e tentar ir atrás do ladrão?", questionou.



Luan revelou que chegou a ser vítima de um assalto em 2023. "Os caras vieram, me assaltaram e ainda levaram minha marmita. Eu estava indo trabalhar, nem era motoboy ainda. Até quando isso vai acontecer? Ontem foi o rapaz, mas amanhã, quem sabe, pode ser eu. Então, eu estou aqui para ver se isso acaba, ou se pelo menos diminui. A gente está procurando uma solução", contou.





"Ano passado, em menos de quatro meses, morreram dois colegas meus por tentativa de assalto, mataram os meninos e não levaram o veículo deles. Ontem houve mais uma tentativa de assalto. O motoboy se assustou, deixou a moto cair e, na covardia, os bandidos o mataram e foram embora. Essa galera que está descendo para roubar, hoje em dia já não mais se consideram ladrões, eles viraram assassinos porque estão matando qualquer um. Eles estão totalmente violentos, descontrolados", afirmou.



Vinicius relatou também que o protesto ocorre de forma pacífica e pediu por melhorias. "Até quando o povo carioca, nós motoboys que ralamos na chuva e no sol, que estamos no dia a dia, de manhã, de tarde, à noite e de madrugada trabalhando, vamos aguentar essa violência? Até quando? Queremos Justiça!", complementou.



Na última terça-feira (26), a categoria já havia feito uma manifestação em Campo Grande, na Zona Oeste, pela morte do

Na última terça-feira (26), a categoria já havia feito uma manifestação em Campo Grande, na Zona Oeste, pela morte do entregador de pizza Paulo Vitor de Souza, de 22 anos , baleado na noite de domingo (24). Ele estava trabalhando quando foi abordado por criminosos.

No dia 21 de janeiro, o entregador de pizza, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, também foi assassinado durante uma outra tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte do Rio. Na ocasião, imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta e nem a bolsa foram levadas.

*Colaboração de Érica Martin