Thamires França, de 23 anos, deixa dois filhos, um de 2 e outro, de 7Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/01/2026 15:30

Rio - Em clima de revolta e comoção, Thamires Moreira França da Silva, de 23 anos, foi sepultada na tarde desta quarta-feira (28), no Cemitério São João Batista, em Itaboraí, na Região Metropolitana. O velório teve início às 11h, seguido do cortejo às 14h. O momento reuniu amigos e familiares da vítima. A jovem acabou sendo esfaqueada pelo ex-namorado , João Filipi da Silva Santos, 28, durante uma crise de ciúme. O criminoso está preso.





Thamires tinha um filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento, que estava de férias com o pai, e um caçula de 2 anos, que presenciou o próprio pai esfaqueando a mãe dentro da casa dela.



João Filipi foi detido em Minas Gerais horas depois do crime, após uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da Força Especial de Controle de Divisas do Governo do Rio, responsável pela Operação Foco (antigo Programa Barreira Fiscal). A família de Thamires afirma estar revoltada, pois a jovem já havia feito denúncias contra o ex-companheiro por causa do comportamento agressivo ao longo dos três anos de relacionamento. Momentos antes do velório, a irmã da vítima, Thaynara Halbout, publicou uma mensagem nas redes sociais incentivando a denúncia de casos de violência contra a mulher: "Feminicídio não começa quando a mulher morre. Começa nas palavras, nas ameaças de 'brincadeira', no controle disfarçado de cuidado, no ciúme que vira prisão [...] Por isso, denunciar não é exagero, é tentativa de sobreviver." Em entrevista ao DIA , Thaynara também já havia detalhado as últimas denúncias feitas pela irmã. "Ela já tinha feito uma denúncia contra ele, chegando a ir à delegacia. Mas o policial mandou ela ir para casa e tentar resolver. Na semana passada, ele tentou enforcá-la e minha mãe ligou para o 190 e abriu nova ocorrência, mas nada aconteceu", disse.Thamires tinha um filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento, que estava de férias com o pai, e um caçula de 2 anos, que presenciou o próprio pai esfaqueando a mãe dentro da casa dela.João Filipi foi detido em Minas Gerais horas depois do crime, após uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da Força Especial de Controle de Divisas do Governo do Rio, responsável pela Operação Foco (antigo Programa Barreira Fiscal).