Empresas terão que fornecer desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia e kit lancheReprodução/Seap

Publicado 28/01/2026 16:19

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) suspendeu, de forma imediata e preventiva, o pregão eletrônico destinado ao fornecimento de alimentação às unidades prisionais do Rio por suspeita de fraude. A informação foi divulgada pelo próprio órgão nesta quarta-feira (28), dois dias depois do início do processo.

De acordo com a Seap, a decisão foi tomada após o recebimento de denúncias anônimas sobre possível vazamento de dados relacionados ao pregão, caracterizando eventual fraude ao sistema eletrônico. "Em respeito aos princípios da legalidade, transparência e lisura, a secretaria determinou a suspensão imediata do processo licitatório até o completo esclarecimento dos fatos", informou o órgão por meio de nota.



O caso foi encaminhado à Polícia Civil, à Controladoria-Geral do Rio e ao Ministério Público do Rio para apuração rigorosa das circunstâncias relatadas na denúncia. "A Seap reafirma seu compromisso com a defesa do interesse público e com a condução de seus processos administrativos de forma responsável, transparente e em estrita observância à lei", completou.

Entenda

O pregão eletrônico começou a definir, na segunda-feira (26), as empresas que iram fornecer refeições para os presídios do Rio. A expectativa era de que o processo fosse concluído em até quatro ou cinco dias, a depender do volume de propostas apresentadas.



No edital, consta que o Governo do Estado vai pagar R$ 1,3 bilhão nos contratos para entregar alimentação de modo padronizado em todas as unidades prisionais fluminenses. A expectativa era de promover melhor controle operacional, maior previsibilidade orçamentária e simplificar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços prestado.

A Seap disse no início da semana que a nova licitação atende a demandas recorrentes dos órgãos de controle sobre o quantitativo de refeições fornecidas, rastreabilidade dos serviços e maior transparência na execução do contrato. A medida também considerou a preocupação com a sustentabilidade, com exigências sobre redução de desperdícios, uso racional de insumos e adoção de práticas ambientalmente responsáveis na produção e distribuição das refeições.