Thayná Thais Santana Reis, 30, morreu após discutir com o ex-companheiro

Rio - A Justiça do Rio condenou Vinicius Vieira dos Santos a 26 anos e oito meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira, Tainá Thaís Santana Reis, de 30 anos em dezembro de 2024, na Vila Cruzeiro, Penha, Zona Norte. A sentença foi proferida nesta terça-feira (27).

A Justiça rejeitou as teses da defesa e determinou que Vinícius cumpra a pena pelo crime de feminicídio por ter sido cometido em "contexto de violência doméstica e familiar".
O crime aconteceu após uma discussão dentro de casa. Vinícius esfaqueou Tainá no pescoço e a levou até o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Porém, segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), foram apresentadas durante o julgamento laudos da perícia que indicaram que a vítima já havia chegado na unidade hospitalar sem vida. Além disso, o golpe feito pelo ex-companheiro em uma região letal, sem chances de socorro. O homem foi preso em flagrante por policiais militares ainda no hospital.