A Justiça rejeitou as teses da defesa e determinou que Vinícius cumpra a pena pelo crime de feminicídio por ter sido cometido em "contexto de violência doméstica e familiar".
O crime aconteceu após uma discussão dentro de casa. Vinícius esfaqueou Tainá no pescoço e a levou até o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Porém, segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), foram apresentadas durante o julgamento laudos da perícia que indicaram que a vítima já havia chegado na unidade hospitalar sem vida. Além disso, o golpe feito pelo ex-companheiro em uma região letal, sem chances de socorro. O homem foi preso em flagrante por policiais militares ainda no hospital.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.