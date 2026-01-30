Equipes do 17º BPM realizaram uma operação no Morro do Dendê na manhã desta sexta-feira (30) - Érica Martin / Agência O Dia

Equipes do 17º BPM realizaram uma operação no Morro do Dendê na manhã desta sexta-feira (30)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 30/01/2026 08:48

Rio – Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) realizaram uma operação, na manhã desta sexta-feira (30), em comunidades da Ilha do Governador, na Zona Norte. A ação teve o objetivo de encontrar integrantes do crime organizado e remover barricadas.

Segundo a PM, no Morro do Dendê, as equipes prenderam dois criminosos e apreenderam um fuzil, uma pistola, uma granada, um rádio comunicador, drogas e dois veículos com placas clonadas. Já nos Bancários, houve um terceiro suspeito detido e mais um fuzil apreendido. As ocorrências foram registradas na 37ª DP (Ilha do Governador).

"O líder da facção dominante [TCP] é um traficante conhecido como Neves, que já está ali há um bom tempo. Ele é o dono de todas as atividades ilícitas que existem na região, como transportes alternativos, internet clandestina, qualquer serviço é delegado a esse traficante”, afirmou o comandante do 17º BPM, coronel Marcos André.

O comandante disse, ainda, que a ação não tem prazo para acabar. "A gente já tinha um mapeamento desses bloqueios, em decorrência do programa Barricada Zero. Assim que a corporação determinou, nós fomos ao terreno e ainda estamos retirando."

“A retirada de barricadas procura devolver ao cidadão de bem direitos fundamentais, como poder receber serviços de emergência, atendimento policial, receber um carro de aplicativo na porta de casa, escolher a internet que quiser usar”, concluiu o coronel.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as duas clínicas da família da região (Maria Sebastiana de Oliveira e Wilma Costa) suspenderam as atividades externas. O atendimento presencial, no entanto, funciona normalmente.

Outras ações



Ainda de acordo com a PM, policiais realizaram investidas em outras localidades da capital fluminense e da Baixada. Em Madureira, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam dois homens e recuperaram um fuzil, cinco carregadores de fuzil, quatro radiotransmissores, uma roupa camuflada e material entorpecente. Eles apresentaram os resultados na 29ª DP (Madureira).

No Morro do Fubá, em Campinho, outra ação do 9º BPM resultou na prisão de três suspeitos, também encaminhados à 29ª DP. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) participaram da operação.

Já em Belford Roxo, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) prenderam uma dupla e apreenderam armas, como uma pistola e uma granada, além de drogas, na Comunidade do Castelar. Os policiais registraram o caso na 54ª DP (Belford Roxo).



Ainda na Baixada, na Mangueirinha, em Duque de Caxias, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram dois rádios comunicadores e entorpecentes em uma área de mata. A ocorrência foi levada à 59ª DP (Duque de Caxias).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo, com colaboração de Érica Martin