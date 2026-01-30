O Museu do Amanhã, na Praça Mauá, e o céu encoberto ao fundo, nesta sexta (30) - Érica Martin/Agência O Dia

O Museu do Amanhã, na Praça Mauá, e o céu encoberto ao fundo, nesta sexta (30)Érica Martin/Agência O Dia

Rio - O fim de semana no Rio não deve ser de praia para os cariocas. Apesar das altas temperaturas, a previsão do tempo indica bastante chuva para os próximos dias. Essa condição pode ter início no fim da manhã desta sexta-feira (30) e se estender até domingo (1º).

Segundo o Alerta Rio, a máxima prevista para esta sexta-feira (30) é de 32ºC, enquanto a mínima é de 21ºC. O céu deve ficar nublado, com chances de pancadas de chuva durante o dia e ventos moderados a forte no período da tarde.

No sábado (31), o tempo segue instável, com previsão de chuva forte isolada a qualquer momento, céu nublado e uma temperatura máxima de 31ºC e mínima de 20ºC.

Encerrando o fim de semana e abrindo o mês de fevereiro, o domingo (1º) será de calor intenso com os termômetros variando entre 19ºC e 36ºC. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite, com céu parcialmente nublado a nublado.