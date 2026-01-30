Luan ostentava os produtos de furtos nas redes sociais - Divulgação

Publicado 30/01/2026 09:58

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (29), o maior responsável por crimes contra residências de alto padrão na Zona Sul. De acordo com a delegada Daniela Terra, titular da 15ª DP (Gávea), Luan Moore Aguiar, 18 anos, causava um prejuízo de, pelo menos, R$ 1 milhão com o furto de joias, relógios e bolsas de luxo em cada casa. Ele foi localizado na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte.



O bandido possui ainda uma extensa ficha criminal com 47 anotações, sendo dez delas nos últimos cinco meses, todas relacionadas ao mesmo tipo de delito. Ele iniciou os roubos quando era adolescente.

As investigações tiveram início em setembro de 2025, a partir de uma sequência de furtos registrados em imóveis dos bairros do Jardim Botânico, Gávea e São Conrado. Luan agia de forma recorrente e escolhia residências próximas a áreas de mata, por onde acessava os imóveis durante o período noturno, aproveitando-se da menor circulação de pessoas e da dificuldade de vigilância nesses locais. Ele escolhia casas que teriam potencial de possuir objetos de alto valor em seu interior.De acordo com o apurado, após invadir as casas, ele percorria todos os cômodos em busca de bens como joias, relógios e bolsas de luxo. O material furtado era posteriormente repassado a receptadores, com preferência por artigos em ouro e relógios de marcas renomadas, vendidos por valores muito abaixo do preço de mercado.“Ele ficava aguardando o melhor momento para entrar nessas residências, que geralmente estão vazias nessa época do ano, por causa de férias ou fins de semana. Ele ficava escondido na mata e em determinado momento, quando percebia que a residência estava vazia, ele entrava pela janela ou arrombava a porta, procurava joias e bolsas de luxo, levava embora e voltava para sua residência em Manguinhos, onde ele vende para ourives ou para pessoas que já tem destino certo”, explicou a delegada.Após o crime, Luan ostentava nas redes sociais os objetos furtados. O objetivo da ação era desafiar as forças de segurança e atrair receptadores interessados em adquirir peças de alto valor por preços baixos. O dinheiro obtido era gasto, principalmente, em restaurantes e hotéis de luxo, quase sempre pago em espécie e servia para o bandido divulgar uma vida falsa de ostentação na internet.A reincidência e o prejuízo causado às vítimas era tanto que o criminoso a se autointitulava como uma versão atualizada de um notório ladrão de residências do passado.A prisão ocorreu no contexto da “Operação Torniquete”, realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) na região. Em uma atuação integrada com diversas delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), os agentes da 15ª DP cumpriram um mandado de prisão contra ele por furto no interior de residência e receptação.As investigações continuam para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na cadeia criminosa e os receptadores dos bens furtados.