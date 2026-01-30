Acidente em Niterói deixou um morto e outros feridos - Reprodução

Acidente em Niterói deixou um morto e outros feridosReprodução

Publicado 30/01/2026 10:30 | Atualizado 31/01/2026 08:26

Rio – Uma batida entre duas motos deixou um homem de 21 anos morto e outras três pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (30), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói. Após a colisão, um ônibus que vinha logo atrás atropelou uma das vítimas, provocando sua morte. O acidente ocorreu na altura do número 1.186, na pista sentido Ponte.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói foram acionadas às 8h59 e levaram as outras vítimas, duas mulheres, ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Uma terceira pessoa envolvida no acidente, no entanto, não quis atendimento e foi liberada. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde dos feridos.

A Polícia Civil realiza a perícia no local. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, e as investigações ficarão a cargo da 78ª DP (Fonseca).

O coletivo faz parte da linha 590 (Amendoeira × Centro) e pertence à Viação Mauá. Procurada, a empresa ainda não se pronunciou.

* Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci