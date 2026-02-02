Padre Jesús Hortal, ex-reitor da PUC-RioDivulgação
"Jesuíta profundamente dedicado ao serviço à Igreja, ao diálogo interreligioso e com a sociedade, padre Hortal teve papel decisivo no fortalecimento da segurança jurídica e canônica de nossa instituição, contribuindo para o aprimoramento de estruturas normativas e de governança, em consonância com a identidade católica e universitária", informou a PUC em nota de pesar.
O texto ressaltou, ainda, que a atuação do ex-reitor foi importante para fortalecer o "compromisso social" da entidade e "as relações com a indústria, por meio de projetos patrocinados e empreendedorismo."
