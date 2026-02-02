Padre Jesús Hortal, ex-reitor da PUC-RioDivulgação

Morreu nesta segunda-feira (2), aos 98 anos, o teólogo e jurista Jesús Hortal Sánchez, que ocupou o cargo de reitor da PUC-Rio entre 1995 e 2010. A notícia foi divulgada nas redes sociais da instituição, que não informou, no entanto, a causa. Nascido na Espanha, o religioso completaria 99 anos no próximo dia 14.

"Jesuíta profundamente dedicado ao serviço à Igreja, ao diálogo interreligioso e com a sociedade, padre Hortal teve papel decisivo no fortalecimento da segurança jurídica e canônica de nossa instituição, contribuindo para o aprimoramento de estruturas normativas e de governança, em consonância com a identidade católica e universitária", informou a PUC em nota de pesar.

O texto ressaltou, ainda, que a atuação do ex-reitor foi importante para fortalecer o "compromisso social" da entidade e "as relações com a indústria, por meio de projetos patrocinados e empreendedorismo."