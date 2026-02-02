Rio - O gerente de um supermercado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, foi preso nesta segunda-feira (2), após policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) descobrirem, após denúncias anônimas, que o estabelecimento misturava carne moída estragada com porções boas para enganar os clientes.
fotogaleria
Segundo a Polícia Civil, 185 kg de carne foram apreendidos e destruídos após ser constatado pela perícia que o material era impróprio para o consumo. Foram encontrados no açougue do estabelecimento restos de carne com odor forte dentro do moedor.
Além disso, as etiquetas de validade eram trocadas. Os produtos tinham novas etiquetas coladas por cima das já vencidas e originais, com novas datas para que pudesse ser prolongado o prazo de venda. De acordo com os funcionários, a revalidação era feita apenas com base na aparência e cor das carnes, que eram reembaladas e colocadas à venda.
O gerente foi encaminhado para a delegacia e autuado por crimes contra a economia, relações de consumo e falsificação de produto alimentício.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.