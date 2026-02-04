Acidente ocorreu na altura de Bangu, Zona OesteReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Colisão entre caminhões e moto deixa dois feridos na Avenida Brasil
Acidente ocorreu na altura de Bangu, Zona Oeste
TJ expede novo mandado de prisão contra Adilsinho por assassinato ligado à 'máfia do cigarro'
Adilson Oliveira Coutinho Filho é apontado como líder da organização criminosa que explora o comércio ilegal de cigarros
Polícia prende homem apontado como um dos maiores ladrões de veículos de app da Zona Oeste
Segundo as investigações, Lucas Castro Felisberto integra o Terceiro Comando Puro (TCP)
Dupla é presa aplicando o golpe da ‘falsa entrega de exames’ em Niterói
Eles integravam uma quadrilha que tem idosos como principais alvos
Após recesso, Rodrigo Bacellar volta a pedir licença do mandato na Alerj
Parlamentar justificou o pedido alegando motivos pessoais
