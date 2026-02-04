Acidente ocorreu na altura de Bangu, Zona Oeste - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 04/02/2026 07:51 | Atualizado 04/02/2026 08:41

Rio - Um acidente envolvendo dois caminhões e uma motocicleta deixou duas pessoas com ferimentos leves na manhã desta quarta-feira (4), na Avenida Brasil, altura de Bangu, Zona Oeste. O acidente ocorreu próximo a um hotel, na pista com sentido ao Centro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Realengo foram acionados às 5h40 e encaminharam um homem e uma mulher, com escoriações leves, ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no mesmo bairro. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Por causa do acidente, o Centro de Operações Rio (COR) recomenda que os motoristas utilizem a Estrada do Engenho e a Estrada da Água Branca, com acesso à rotatória da Estrada da Cancela Preta, para retornar à Avenida Brasil.

A Mobi-Rio informou que, devido à colisão, a linha 67 (Deodoro x Campo Grande – Conexão BRT) opera com intervalos irregulares.