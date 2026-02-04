Lucas Felisberto foi preso por agentes da 34ª DP (Bangu) - Reprodução

Publicado 04/02/2026 07:48

Rio - Lucas Castro Felisberto, apontado como um dos maiores ladrões de veículos usados para corridas por aplicativo, foi preso, nesta terça-feira (3), em Realengo, na Zona Oeste. Segundo investigações, o homem exerce papel de liderança em um núcleo do Terceiro Comando Puro (TCP) especializado em assaltos.

De acordo com a Polícia Civil, Lucas é investigado por envolvimentos em diversos roubos qualificados, além de ser suspeito de participar de assaltos contra mototaxistas nos bairros Bangu e Campo Grande, também na Zona Oeste. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A investigação identificou que os veículos roubados pelo núcleo liderado pelo criminoso eram clonados e posteriormente desmontados para comercialização ilícita das peças.

Lucas foi encontrado por agentes da 34ª DP (Bangu) em Realengo, após deixar a região de Senador Camará, onde ocorreu a Operação Barricada Zero. Com ele, os policiais apreenderam um veículo de luxo, que seria clonado para revenda.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso, bem como aprofundar a apuração quanto à participação de Lucas em crimes de roubo e latrocínio.