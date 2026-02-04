Rafael Nascimento foi preso pela Polícia Civil e pela Seap - Reprodução

Publicado 04/02/2026 08:50

Rio - A Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) resgataram, nesta terça-feira (3), uma mulher que foi sequestrada e mantida em cárcere privado por três dias, em Copacabana, na Zona Sul. As equipes prenderam Rafael Nascimento de Carvalho, de 30 anos, em flagrante.

O cárcere ocorria em um apartamento na Rua Sá Ferreira. De acordo com as investigações, Rafael manteve a vítima retida no interior do imóvel contra a vontade dela, a submetendo a reiteradas agressões físicas, a ameaçando de morte e a coagindo sexualmente.

Ainda segundo o apurado, a vítima, natural do Estado do Paraná, foi impedida de manter contato com os familiares e amigos, tendo a sua liberdade de locomoção restringida. O homem fazia ameaças envolvendo uma organização criminosa para intimidar ela e a família.

Em um momento, a mulher conseguiu contato com parentes, que acionaram a Delegacia Antissequestro (DAS) do Paraná. Os policiais repassaram informações para a polícia do Rio indicando que a vítima poderia estar em território fluminense.

A partir desse acionamento, foi realizada uma atuação conjunta da DAS do Rio, com participação da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN/Seap), que forneceu informações estratégicas de inteligência, permitindo a identificação do autor.

As equipes localizaram Rafael no interior do imóvel. Ele ofereceu dinheiro aos policiais em troca da liberação, demonstrando tentativa de corrupção de autoridade. No local, foram apreendidas substâncias entorpecentes e dois telefones celulares utilizados para coordenar atividades criminosas.

A vítima foi resgatada com segurança e encontra-se sob proteção. O homem responderá pelos crimes de cárcere privado, violência doméstica, estupro, ameaça, coação e tentativa de corrupção dos agentes policiais.