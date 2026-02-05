Viatura caiu dentro de canal em Tomás Coelho, na noite desta quarta-feira (4) - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/02/2026 08:07

Rio – Uma viatura da Polícia Militar caiu dentro do canal da Avenida João Ribeiro, em Tomás Coelho, Zona Norte, na noite desta quarta-feira (4). O acidente ocorreu após um agente perder o controle da direção durante uma perseguição policial.



Segundo a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) patrulhavam a região, quando flagraram um homem pilotando uma motocicleta suspeita, em alta velocidade. Após o cerco tático, ele fugiu e, então, começou a ser seguido pelos agentes. Durante a ação, o PM que conduzia a viatura acabou saindo da pista e caiu no rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier chegou ao local às 21h10. Dois militares foram resgatados do canal com ferimentos leves, levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, e já receberam alta. O veículo também foi retirado do canal.