Ônibus pegou fogo na Barra e ficou completamente destruído Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 05/02/2026 09:42

Rio - Um ônibus da linha 862 (Rio das Pedras–BarraShopping) pegou fogo no fim da madrugada desta quinta-feira (5), na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, embaixo do viaduto do metrô Jardim Oceânico. A parte dianteira do veículo, possivelmente o motor, chegou a explodir.

O veículo desembarcava passageiros quando as chamas iniciaram e se espalharam rapidamente. Todos conseguiram sair do veículo a tempo, e não houve feridos. A pista lateral da via chegou a ficar interditada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 5h30, controlando o incêndio. As causas do fogo ainda serão apuradas. Um reboque da CET-Rio retirou o ônibus do local. A Comlurb realiza a limpeza da via.

