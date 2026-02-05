Acidente ocorreu na altura da Rua Codajás - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2026 09:55

Rio - Um carro caiu no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (5). Entretanto, o que impressionou foi a entrevista do motorista que estava no veículo após o acidente. Ele escapou sem ferimentos.

Ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, ao ser questionado se a situação havia causado um "susto danado", o motorista respondeu, de forma inusitada, chegando a rir: "Eu não tive susto, não! Até fiquei rindo. Tá tudo bem, mesmo. Vejo tanta coisa, que uma coisinha dessas não assusta. Tem coisas piores, como a violência. Só vou mudar o material do carro, apenas isso", tranquilizou João Batista.

"Estou bem, graças a Deus. Não foi nada demais, apenas aconteceu. Quando percebi, já estava dentro do rio", contou.

O acidente ocorreu na altura da Rua Codajás e a via precisou ser interditada, sendo liberada às 7h10, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Equipes do 17º GBM (Copacabana) foram acionados e resgataram o motorista, que estava sozinho no veículo, com o uso de uma escada.

Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) removeram o carro em segurança do córrego. O trânsito foi normalizado em seguida.



