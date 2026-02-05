Acidente aconteceu na BR-101, altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo - Reprodução / Google Street View

Publicado 05/02/2026 12:04

Rio - Uma policial militar morreu, na madrugada desta quinta-feira (5), ao se envolver em um acidente com um porco na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A colisão aconteceu no Km 305, no bairro Jardim Catarina, sentido Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal foi atropelado pelo veículo que a agente Anne Carolina da Silva Lima dirigia.

Após o atropelamento, o carro de Anne saiu da pista e parou nas margens da rodovia. Ela não resistiu aos ferimentos do impacto. O porco também morreu.

Segundo a Autopista Fluminense, concessionária que administra o trecho, equipes foram acionadas para atender um acidente envolvendo atropelo de um suíno seguido de saída de pista, às 4h47. Não houve interdições de faixas e o trânsito seguiu sem congestionamento.

A vítima era lotada no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).