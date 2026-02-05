Acidente aconteceu na BR-101, altura do bairro Jardim Catarina, em São GonçaloReprodução / Google Street View
PM morre ao se envolver em acidente com porco na BR-101, em São Gonçalo
Animal foi atropelado pelo veículo que a agente Anne Carolina da Silva Lima dirigia
Aposta de São Gonçalo leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega
Sorteio do concurso 2.969 aconteceu na noite desta quinta-feira (5)
Vítima ‘demonstrou pavor’ ao reconhecer PM que a estuprou e extorquiu, afirma delegado
Lucas de Sousa Mathias e um comparsa cometeram os crimes em meio a uma cobrança de dívida de agiotagem em Maricá
Motorista é preso com 5 kg de pasta base de cocaína na Dutra
Droga estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo
Operação apreende mais de 600 celulares em presídio na Baixada
Equipes também recolheram 17 kg de material entorpecente
Capital e Baixada têm abastecimento de água interrompido após ruptura de tubulação
Cidade do Rio tem 24 bairros afetados nas zonas Oeste e Sudoeste. Prazo para normalização do serviço é de 72 horas, podendo variar conforme a localidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.