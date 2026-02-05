Sol apareceu entre nuvens e levou cariocas à praia na manhã desta quinta-feira (5) - Érica Martin/Agência O DIA

Sol apareceu entre nuvens e levou cariocas à praia na manhã desta quinta-feira (5)Érica Martin/Agência O DIA

Publicado 05/02/2026 12:33

Rio - O tempo para o fim de semana deverá permanecer nublado com previsão de chuva a qualquer momento. Ainda nesta quinta-feira (5), a nebulosidade estará variada ao longo do dia, com temperaturas máxima de 32°C e mínima de 19ºC.

Com o sol entre nuvens, cariocas aproveitaram a manhã na Praia do Leme, na Zona Sul. A previsão é de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite.

fotogaleria

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre a sexta (6) e a próxima segunda-feira (9), o clima na cidade será influenciado pela atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. O céu estará nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre a sexta (6) e a próxima segunda-feira (9), o clima na cidade será influenciado pela atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. O céu estará nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento.

Na sexta (5) e sábado (6) as temperaturas máximas permanecerão nos 32ºC e a mínima irá variar entre 20ºC e 21ºC, respectivamente. No domingo (7), o céu também estará encoberto, com temperaturas entre 28ºC e 19ºC.

Na segunda-feira (9) a chuva passa a ser fraca a moderada. Os termômetros voltam a bater 30ºC, com mínima também de 19ºC.

Temporal causou estragos

De acordo com Centro de Operações Rio, uma chuva de moderada a forte atingiu as zonas Oeste e Sudoeste na noite desta quarta-feira (4). Além disso, municípios da Baixada Fluminense também foram afetados.

Em Nova Iguaçu, por exemplo, o Rio Botas transbordou e deixou ruas alagadas na região. A cidade chegou a entrar em Estágio de Alerta devido as chuvas.

Rio botas transbordou em comendador Soares pic.twitter.com/auItxzRPCO — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) February 5, 2026

Ainda segundo o Centro de Operações, os maiores acumulados de chuva ocorreram a partir das 20h de quarta (4) até as 4h15 de quinta-feira (5) nas seguintes estações:



- Grota Funda — 47,2mm

- Guaratiba — 43,2mm

- Bangu — 35,2mm

- Jacarepaguá/Tanque — 32,0mm

- Recreio dos Bandeirantes — 32,0mm

Em Petrópolis, na Região Serrana, ruas também ficaram alagadas. A Defesa Civil registrou sete ocorrências, todas sem gravidade, por conta da forte chuva. Houve ainda pequenos deslizamentos de terra e quedas de árvores.

