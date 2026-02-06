Árvore caiu e destruiu três carros na Rua Carvalho Alvim, na Tijuca - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/02/2026 08:27

Rio - A forte chuva que atingiu o município do Rio, entre a noite desta quinta-feira (5) e a madrugada desta sexta-feira (6), causou a queda de, ao menos, 12 árvores em bairros das zonas Norte, Sul e Oeste. Uma delas atingiu e destruiu três carros, na Rua Carvalho Alvim, na Tijuca. Ainda ocorreu deslizamento no Andaraí.

Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), de 6h de quinta até às 6h desta sexta, houve registro de chuva intensa nas estações Tijuca/Muda (119,8mm), Tijuca (99,0mm), Grajaú (91,4 mm), Alto da Boa Vista (91,2mm) e Rocinha (88,0mm).

A intensidade causou estragos na cidade. Na Rua Carvalho Alvim, altura da Rua Uruguai, na Tijuca, Zona Norte, uma árvore caiu sob três carros estacionados e os destruíram. Os galhos ainda ficaram presos na fiação elétrica.

Ainda ocorreram quedas sobre fios de energia na Estrada Moriçaba, altura da Estrada do Pré, em Campo Grande, Zona Oeste; na Rua Uruguai, altura da Rua Ladislau Neto, sentido Rua Maxwell, na Tijuca, e na

Rua Visconde de Itabaiana, no Engenho Novo, ambas na Zona Norte.

Mais árvores caíram na Rua Henrique Oswald, altura da Rua Santa Clara, em Copacabana, na Zona Sul; na Rua Senador Nabuco, altura da Rua Silva Pinto, e no Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Visconde de Abaeté, ambas em Vila Isabel, na Zona Norte; na Estrada das Furnas, no Alto da Boa Vista, também Zona Norte; na Rua Eliseu Visconti, no Centro; e na Estrada da Grota Funda, em Guaratiba, na Zona Oeste.

Na Rua Dona Sinhá, na comunidade do Salgueiro, na Tijuca, uma árvore caiu sob um imóvel.

Foram registrados também diversos pontos de alagamentos, bolsões d'água e deslizamentos na Rua Santo Agostinho, no Andaraí, e na Estrada da Canoa, altura do Mirante das Canoas, sentido Alto da Boa Vista, em São Conrado, na Zona Sul.



A previsão para esta sexta-feira (6) é de um tempo instável no Rio. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, sendo mais intensas a partir da tarde. A temperatura máxima prevista é de 33°C e a mínima de 20°C.