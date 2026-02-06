Suspeito atirou vários vezes na vítimaReprodução

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Leandro da Silva Pereira, 46 anos, foi morto a tiros em um bar na Rua Rocha Passos, em Padre Miguel, na Zona Oeste, na madrugada de quinta-feira (5). O autor e a vítima estavam bebendo em mesas próximas no estabelecimento. Sancler Gomes de Freitas acabou preso em flagrante.

Nas imagens, Leandro aparece sentado sem camisa e de boné interagindo e bebendo com a mulher. Enquanto Sancler está em pé, fumando cigarro e conversando. O local ainda conta com outros clientes no entorno.

Em seguida, sem motivo aparente, no momento em que a mulher da vítima se ausenta, o autor saca a arma e atira na direção de Leandro várias vezes. Testemunhas afirmam que os dois eram “amigos” e estavam sempre no mesmo bar.

Veja vídeo:


De acordo com a Polícia Militar, o atirador foi preso no local. Com ele, agentes do 14ºBPM (Bangu) apreenderam uma pistola.

Leandro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Leandro estava bebendo e conversando com a mulher quando foi baleado - Rede Social
Leandro estava bebendo e conversando com a mulher quando foi baleadoRede Social


O velório será às 13h desta sexta (6) e o enterro a partir das 15h no Cemitério Jardim da Saudade Paciência, na Zona Oeste.
fotogaleria
Suspeito atirou vários vezes na vítima
Leandro estava bebendo e conversando com a mulher quando foi baleado