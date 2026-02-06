Suspeito atirou vários vezes na vítima - Reprodução

Publicado 06/02/2026 10:27

Rio - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Leandro da Silva Pereira, 46 anos, foi morto a tiros em um bar na Rua Rocha Passos, em Padre Miguel, na Zona Oeste, na madrugada de quinta-feira (5). O autor e a vítima estavam bebendo em mesas próximas no estabelecimento. Sancler Gomes de Freitas acabou preso em flagrante.



Nas imagens, Leandro aparece sentado sem camisa e de boné interagindo e bebendo com a mulher. Enquanto Sancler está em pé, fumando cigarro e conversando. O local ainda conta com outros clientes no entorno.



Em seguida, sem motivo aparente, no momento em que a mulher da vítima se ausenta, o autor saca a arma e atira na direção de Leandro várias vezes. Testemunhas afirmam que os dois eram “amigos” e estavam sempre no mesmo bar.



Vídeo mostra momento em que Leandro da Silva, 46 anos, foi m*rto a tiros em um bar em Padre Miguel, na Zona Oeste. Suspeito foi preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Militar, o atirador foi preso no local. Com ele, agentes do 14ºBPM (Bangu) apreenderam uma pistola.



De acordo com a Polícia Militar, o atirador foi preso no local. Com ele, agentes do 14ºBPM (Bangu) apreenderam uma pistola.

Leandro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiu. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Leandro estava bebendo e conversando com a mulher quando foi baleado Rede Social



O velório será às 13h desta sexta (6) e o enterro a partir das 15h no Cemitério Jardim da Saudade Paciência, na Zona Oeste.