Casa que desabou e deixou uma idosa ferida no bairro Novo México, em São GonçaloReprodução/TV Globo

Publicado 06/02/2026 09:28

Rio - Uma casa desabou na madrugada desta sexta-feira (6) na Rua José Maria Pinto Duarte, no bairro Novo México, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Stela Maria Pereira de Oliveira, 62 anos, foi resgatada dos escombros por militares do Corpo de Bombeiros. A ocorrência aconteceu por volta das 6h.



Segundo os Bombeiros de Niterói, que foram acionados às 6h06 para atender ao desabamento. Uma única vítima foi retirada dos escombros com ferimentos leves e socorrida ao Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, onde permanece em observação.

De acordo com a unidade de saúde, Stela está lúcida e com quadro estável. A corporação fez buscas nos escombros e confirmou que não há outras vítimas.

Em nota, a Defesa Civil de São Gonçalo informou que toda a região já havia sido interditada definitivamente em 2010, devido a risco geológico. Na época, os moradores que deixaram as residências receberam aluguel social e, posteriormente, foram realocados em imóveis de programas habitacionais do governo.

Ainda de acordo como órgão, foi feito novamente o isolamento da área atingida nesta sexta-feira e reforçado junto aos moradores que as casas permanecem consideradas impróprias para moradia, em razão do risco geológico.



Questionada sobre a adoção de medidas para garantir moradia temporária à vítima, a Secretaria de Assistência Social informou que está avaliando a situação.