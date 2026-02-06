Operação ainda está em andamento no conjunto Morar Carioca, em Triagem - Reprodução / PMERJ

Publicado 06/02/2026 09:06

Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) realizaram, na manhã desta sexta-feira (6), uma operação no conjunto Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve o objetivo de combater a expansão do crime organizado e reprimir a atuação de quadrilhas de roubo de veículos nos acessos à comunidade, dominada pela facção Comando Vermelho (CV). Não houve prisões ou apreensões.